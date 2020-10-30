Дрозденко ответит на вопросы жителей Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поучаствует в прямой телефонной линии.

Все желающие могут позвонить губернатору и задать ему вопрос. Дрозденко будет отвечать гражданам Ленобласти 2 ноября. С 16 до 17 часов будет доступен платный звонок главе области по номеру +7(81361)315-01. Кроме того, всем желающим будет предоставлена возможность позвонить Дрозденко бесплатно, это можно будет сделать по номеру 006, однако, только со стационарного телефона. Данная информация была предоставлена в пресс-службе региона.

Кроме Дрозденко, на вопросы ответят и главы администраций муниципальных районов Ленобласти. Для их связи с губернатором и жителями региона организуют видеоконференцию.