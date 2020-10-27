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Врио главы администрации Выборгского района стал Ильдар Гилязов

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© Фото: pixabay.com

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Данное решение было принято губернатором Ленобласти.

По заявлению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, временно исполняющим обязанности главы администрации Выборгского района станет Ильдар Гилязов.

Дрозденко отметил, что его кандидатура является наиболее подходящей. Гилязов будет выполнять обязанности главы администрации Выборгского района до того момента, пока не будет подведены итоги конкурса. Напомним, что конкурс на замещение должности главы администрации МО «Выборгский район» был объявлен Дмитрием Никулином. Результаты конкурса станут известны в конце ноября.

Раннее должность главы администрации района занимал Геннадий Орлов, в отношении которого было выдвинуто обвинение в крупном мошенничестве. Орлова подозревают в хищении бюджета на сумму, превышающую 700 миллионов рублей.

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