В Приморском районе приостановили реконструкцию тепловых сетей

Реконструкция тепловых сетей в Приморском районе Санкт-Петербурга, стартовавшая весной, временно приостановлена.

Изначально планировалось, что реконструкция окончится в декабре 2020 года. Работы велись на улице Савушкина. Предполагалось, что будет восстановлено более 12 километров теплосетей.

Михаил Комасов, директор по перспективному развитию ГУП «ТЭК СПб», заявил, что подрядная организация «СПб-Автоматика», контракт с которой был заключен еще в 2018 году, не уложилась в сроки. На данный момент работы по восстановлению сети завершены только на 80%, переложено 10 километров сетей и не завершены работы по благоустройству. В связи с этим в ноябре для работ на участке будет выбран новый подрядчик.