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Беглов заявил о ликвидации коммунальных квартир

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© Фото: baltphoto.ru

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Для решения проблемы разработан проект «О внесении изменений в отдельные Законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что правительство Санкт-Петербурга планирует в 2021 году расселить 1400 коммунальных квартир, что позволит улучшить жилищные условия 3,5 тысячи семей Петербурга.

На основании этого разработали проект городского закона «О внесении изменений в отдельные Законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики».

Документ нужен для изменения правил расселения коммуналок. На данный момент, при отсутствии согласия всех собственников на расселении, городские выплаты на улучшение жилищных условий дают только отдельным городским очередникам, но квартира по-прежнему остается коммунальной. Поэтому предлагают выделять деньги тем жильцам коммунальных квартир, кто сможет расселяться сразу всей квартирой.

«Помощь в первую очередь надо оказывать тем, кто готов в короткие сроки решить свой жилищный вопрос. Городским очередникам зачастую не хватает средств на выкуп последних свободных комнат в коммуналке», — сообщил губернатор Петербурга.

Также глава города отметил, что необходимо давать возможность выкупа комнаты по льготной цене.

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