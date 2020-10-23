Хорошевский суд арестовал вице-президента «Евросети»

Борис Левин, бывший вице-президент «Евросети» по безопасности, был арестован Хорошевским судом Москвы. Основатель и бывший совладелец «Евросети» — бизнесмен Евгений Чичваркин, находящийся на данный момент в Великобритании.

22 октября, Левина посадили в изолятор. Ранее в СМИ сообщалось, что одного из бывших руководителей задержали по делу руководителей крупного дистрибьютера IT и техники Merlion. 21 октября в офисе компании были проведены обыски. На данный момент, бизнесмен состоит в совете директоров банка «Реалист».

Ранее Бориса Левина и его заместителя уже задерживали по делу о похищении двух сотрудников «Евросети». Однако через 2 года бизнесмен и его зам были оправданы судом присяжных.