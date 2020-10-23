Здание штаба ЗБО Минобороны на Невском ждет капремонт

Разрешение на осуществление капитального ремонта фасадов и кровли здания, в котором располагается штаб Западного военного округа Министерства обороны Российской Федерации на Невском проспекте было выдано государственной административно-технической инспекцией. Данная информация была предоставлена ГАТИ 23 октября.

Капитальный ремонт кровли и фасадов здания будет производить ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» в соответствии с заказом «Управления заказчика КС Минобороны России». Отмечается, что ремонтные работы необходимо завершить к 15 мая следующего года.

Напомним, здание располагается по адресу: Невский проспект 4, дом был возведен в 1778 году, однако в дальнейшем он подвергался неоднократной реконструкции.