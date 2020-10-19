В Петербурге мошенники могут притвориться волонтерами

В Санкт-Петербурге участились случаи обмана граждан мошенниками, притворившимися волонтерами. Комитет по молодежной политике назвал несколько правил, как отличить настоящего волонтера от преступника.

Прежде всего, волонтеры, помогающие гражданам в период пандемии, приходят по заявке, оставленной по номеру горячей линии, и приносят продукты и лекарства по ней. Они никогда не заходят в квартиру и не предлагают купить у них маски и перчатки. Чтобы точно убедиться, что перед вами волонтер, нужно, чтобы он назвал точный номер оставленной заявки. Настоящие волонтеры обязаны сообщить его в самом начале общения.

О мошенниках просят сообщать по телефону +7 (812) 245-32-20.