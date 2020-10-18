Петербуржцы возложили цветы у консульства Азербайджана

В воскресенье, 18 октября, жители Петербурга пришли к посольству Азербайджана, чтобы возложить цветы и почтить память мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов в Нагорном Карабахе.

Несколько десятков граждан Северной столицы, пришедшие с цветами к посольству, получили просьбу разойтись от сотрудников правоохранительных органов, так как осуществляемая ими акция не была согласована. Задержанных во время мероприятия не было, отмечается, что граждане ведут себя спокойно.

Напомним, в результате обстрела города Гянджа в Азербайджане, произошедшего накануне, погибли местные жители. Ракетный обстрел со стороны Армении не был первым, 11 октября Армения нанесла удар по дому, находящемуся в городе Гянджа, который привел к гибели 5 человек, 17 мирных жителей пострадали.