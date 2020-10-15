Стали известны новые виды мошенничества, связанные с банковскими картами

По заявлению российских банков, известны новые виды мошенничества в стране.

Одним из видов махинаций является то, что злоумышленники прибегают к психологическому давлению или заставляют людей, обращающихся в кредитные организации, переводить через банкомат деньги или забирать через кассу, давая фальшивые документы банка. Таким образом, мошенники извлекают подконтрольные финансовым организациям операции.

Еще одним из видов аферы являются телефонные звонки. Мошенники, выдавая себя за сотрудника какого банка, точно узнают данные жертвы и успешно этим пользуются.

Помимо всего этого, для кражи денег злоумышленники используют способ фишинг — фальсифицированные сайты-двойники.