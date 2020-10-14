За 2020 год детские сады Петербурга оштрафовали на 3.5 млн рублей

За последние 9 месяцев в Петербурге проверили 175 детских садов на соблюдение санитарных норм. По информации, предоставленной управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения.

В основном, они касались технологических процессов приготовления блюд, правил мытья посуды, ведения документации на пищеблоке. Сообщается, что в некоторых детских садах была использована посуда, имеющая трещины и сколы, а также нарушены условия хранения и сроки годности продуктов питания.

Виновных лиц привлекли к административной за нарушение санитарных норм. Общая сумма штрафов составила более 3 с половиной миллионов рублей.