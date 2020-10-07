То холодно, то жарко: в Петербурге не могут наладить отопление

Осенью погода в Петербурге выдалась изменчивой, из-за чего исполнители коммунальных услуг не смогли за ней угнаться.

Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук заявил, что жилые дома города были готовы к отоплению с 1 сентября, однако до перехода на постоянное отопление жилищники должны были регулировать тепло в квартирах самостоятельно, опираясь на погодные условия и пожелания жильцов. Однако не все компании сделали это. В связи с этим от петербуржцев постоянно поступали жалобы на слишком жаркую или слишком холодную температуру в квартирах.

Если температура в квартире вас не устраивает, следует обратиться в управляющую компанию. Также в жилищных агентствах работают тедефоны горячих линий по вопросам отопления.