По информации, предоставленной пресс-службой ведомства, Госжилинспекция в течении первого месяца осени проводила ежедневные проверки состояния жилых домов Петербурга. В 14% проинспектированных зданий были зафиксированы нарушения. Наиболее часто в их перечень входит неподобающее содержание контейнерных площадок для мусора, а также лифтов и лестничных клеток. По результатам сентябрьской проверки, самыми «примерными» районами Петербурга оказались Петроградский, Курортный, Приморский, Пушкинский, Кронштадский, Красногвардейский. Общее количество домов, в которых сотрудниками Госжилинспекции были обнаружены какие-либо нарушения, составило 229. Сообщается, что в 43 из них на данный момент уже устранены недостатки.
Госжилинспекция проверила жилые дома Петербурга
© Фото: pixabay.com
За сентябрь было проверено 1,6 тысяч домов.
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