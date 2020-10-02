Новогоднее украшение Петербурга обойдется в 20 млн рублей

Для украшения города к празднику планируется использовать светодиодные консоли, перетяжки, гирлянды. Полностью город украсят к 9 декабря. Подсветку установят на ряде зданий, в их числе «Дом книги», БКЗ «Октябрьский», ТЮЗ. Кроме того, украсят подсветкой и некоторые улицы Санкт-Петербурга: Московский проспект, проспект Энгельса, Большой Сампсониевский и Приморский проспекты, Выборгскую набережную, Ушаковскую развязку, набережную Черной речки и улицу Академика Крылова.

На украшение Петербурга к празднику планируется потратить сумму размером 20 миллионов рублей. В данный момент Смольный занят поиском подрядчика. Сообщается, что новогодние украшения планируют оставить в городе до середины января 2021 года.