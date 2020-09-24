Беглов лично поздравил ветерана ВОВ со 100-летием

Сегодня, 24 сентября, отпраздновали 100-летие блокадницы и заслуженного педагога Ленинграда Надежды Васильевны Строгоновой. С юбилеем ветерана поздравил лично Александр Беглов. Также Надежду поздравил и президент России. Поздравление от Владимира Путина передал губернатор Петербурга.

Примечательно, что педагогу вручили медаль за «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», а также вручили сертификат для приобретения слухового аппарата и цветы. Заслуженному педагогу также пообещали, что вскоре будет установлена мемориальная доска на 6-й Советской улице. Мемориал будет установлен в память об уничтоженной бомбами во время блокады школе.