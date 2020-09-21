Активисты выяснили, какие дороги опаснее всего для школьников

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге выяснили, какие участки дороги наиболее опасны для детей, учащихся в школе. Они провели мониторинг безопасности пешеходного движения и изучили участки вблизи образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Так, было выяснено, что вокруг школы №138 не хватает специальных опознавательных знаков, а выход из нее ведет сразу на дорогу, где ездят машины. У школы №169 на Харьковской улице есть знак "лежачего полицейского", но сама преграда отсутствует. В целом у многих школ отсутствуют тротуары, и дети вынуждены ходить по проезжей части.

Проверка учебных заведений с точки зрения безопасности детей на дороге уже проводилась в прошлом году.