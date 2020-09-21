В Петербурге начинается бабье лето

Вопреки предыдущим прогнозам бабье лето в Петербурге продлится как минимум неделю. В понедельник, 21 сентября, Александр Колесов, главный петербургский синоптик рассказал, что жаркая погода установится в городе в ближайшее время. Так, уже завтра, во вторник, потеплеет до 15-16 градусов, но будет ветрено и облачно.

Однако к 23 сентября станет достаточно тепло – до 20 градусов, а небо станет ясным. Такая погода останется на всю неделю, а возможно и до начала октября.

«До 22 градусов днём и 10–12 ночью — это очень высокая температура для сентября, на 5–6 градусов выше нормы», — отмечает Александр Колесов.