«Пистолет у затылка»: так петербургского блогера задержали по делу о гостайне

Андрей Пыж, петербургский автор Youtube-канала «Урбантуризм», оставлен в СИЗО решением Мосгорсуда. В четверг, 17 сентября, его жалоба на меру пресечения была отклонена, таким образом в силе осталось прошлое решение, согласно которому Мещанский суд распорядился о заключении блогера под стражу до начала следующего месяца, то есть до октября.

Напомним, что Пыж обвиняется в экспорте информации, которая является государственной тайной. Следствие считает, что подозреваемый собрал данные о транспортной системе России на флешке и передал их на Украину неизвестному лицу.

Задержанный вспомнил, как его задержали сотрудники ФСБ. Так, Андрей утверждает, что они приставили к его затылку пистолет. Также Блогер жаловался, что адвокат склонял его к признательным показаниям.

Напомним, что Андрей Пыж был арестован 6 августа и обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, при условии, если это сопряжено с перемещением получившего сведения за пределы страны.