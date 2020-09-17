Ефремов переписывается с фанатами из СИЗО

Осужденный на 8 лет актер Михаил Ефремов все еще находится в СИЗО, однако ему запрещены встречи с родственниками. Чтобы занять себя он переписывается с поклонниками и уверяет их, что с ним ничего плохого не должно произойти, также актер благодарит всех за поддержку.

Самые интересные ответы Ефремова публикует издание «Стархит». Так, в одном из писем Михаил утверждает, что все переживет и за него не нужно волноваться, а также он думает, что у него появится новый опыт в этом заключении.

Правозащитникам, которые недавно посетили актера в изоляторе он сообщил, что в России надо создать тюремный театр. Также Ефремов сказал, что желает отбывать наказание хочет в Чувашии, ведь именно там его корни.