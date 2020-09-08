Прокурор Петербурга взял шефство над трудными подростками

Во вторник 8 сентября в специальной общеобразовательной школе № 2 открытого типа у школьников состоялась профилактическая беседа с участием петербургского прокурора Сергея Литвиненко, который взял шефство над учреждением.

В учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным поведением подопечные не только получают основное общее образование, но и комплексную помощь, в том числе психологическую. Подросткам помогают пройти социальную реабилитацию и адаптироваться в обществе.

На лекции прокурор Петербурга рассказал о памятной дате — Дне памяти жертв блокады, ее значении в жизни нашего города и о том, как важно подрастающему поколению беречь историческую память. От коллектива прокуратуры города старшеклассникам подарили новый компьютер и историческую литературу. Кроме того Сергей Литвиненко отметил, что его примеру последуют заместители и поделился тем, что в планах в скором времени устроить для школьников экскурсию по прокуратуре и рассказать, как работают специалисты.