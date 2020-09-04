Комитет по транспорту Петербурга посчитал безбилетных «зайцев»

В столице давно уже отказались от кондукторов: оплата проезда осуществялется через валидаторы на поручнях или лично водителю. В Санкт-Петербурге решили провести эксперимент, чтобы проверить, что будет, если ввести в Культурной Столице бескондукторную систему.

На протяжении месяца в автобусах № 85, 143 и троллейбусе № 23 не работали кондукторы. По словам председателя комитета Кирилла Полякова, согласно полученным данным, большинство горожан оплачивало транспорт самостоятельно без надзора. На трех маршрутах в Выборгском и Приморском районах были вычислены около 1,5 тысяч безбилетников. При этом, по словам эксперта, в выходные дни недели количество нарушителей возрастало до 15% по сравнению с рабочими.

Эксперимент планируется продлить до конца сентября. По его результатам станет понятно, насколько целесообразно вводить бескондукторную оплату на наземном транспорте Петербурга. На данный момент власти города склонны оставить контроль только в историческом центре города.