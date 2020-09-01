Назван новый замначальника метро Санкт-Петербурга

Аркадий Фурса, заместитель начальника петербургского метрополитена, ушел с должности. Об этом стало известно во вторник, 1 сентября. На этой должности его сменит Дмитрий Бурин.

Аркадий Фурса занимал должность замначальника метрополитена Петербурга 40 лет. Как сообщает пресс-служба метрополитена, он ушел на заслуженный отдых. Дмитрий Бурин, который его сменит, на протяжении нескольких лет возглавлял службу тоннельных сооружений.

Ранее в этом году, в августе, у Санкт-Петербургского метрополитена сменилось начальство. Возглавлявший метро более двадцати лет Владимир Гаюгин покинул свой пост руководителя, на которой его сменил Евгений Козин.