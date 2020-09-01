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В Петербурге создали портал для поиска животных из приюта

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© Фото: pixabay.com

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Сервис по поиску питомцев работает как сайт знакомств.

В Санкт-Петербурге и Москве набирает популярность необычный сайт для поиска животных из приютов. Сервис для зоознакомств начал функционировать в середине июля и за месяц его посетили уже порядка 25 тысяч человек. Ресурс работает по принципу сайта знакомств: приюты создают анкеты своих подопечных, а горожане, мечтающие о питомце, заходят на портал и выбирают понравившегося.

У каждого животного, кошачьего или собачьего вида указаны кличка и возраст, есть фото и небольшая характеристика. Описание рассказывает о любимых увлечениях и досуге четвероногих. Можно либо нажать на сердечко, либо на крестик и перейти к следующему питомцу. Для более точного поиска можно настроить фильтры — например, если вы ищете животное определенного пола или только стерилизованное.

Потенциальному хозяину необходимо заполнить анкету, дождаться обратной связи, согласовать дату и время свидания с питомцем. В случае положительного решения сотрудники пункта отдадут понравившееся животное с медкартой, паспортом и номером чипа.

Соосновательница сайта Дрегля Анна-Мария рассказала, что на данный момент около 40 организаций из Петербурга и Москвы разместили анкеты своих питомцев.

 

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