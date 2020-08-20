В Петербурге у Гостиного двора активисты собрались в поддержку Навального

Утром 20 августа стало известно о госпитализации политика. Рейс Томск-Москва авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, чтобы политического деятеля доставили в реанимацию. Предполагается, что оппозиционера отравили чаем в аэропорту Томска.

Мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 1 города Омска в тяжелом состоянии и до сих пор находится в коме. Акцию в поддержку Алексея Навального петербуржцы решили провести у Гостиного двора, где всегда проходит большинство митингов и одиночных пикетов. На данный момент здесь находится около 50 человек, часть из которых — журналисты. В это же время у здания ФСБ на Литейном проспекте проходит акция «ядовитый чай», которую организовал Павел Крисевич. Он поставил на ступени здания ведомства пенящийся напиток на подносе, символизирующий выпитую отраву.

Представители правоохранительных органов ведут себя корректно и просят пикетирующих соблюдать дистанцию в 50 метров.