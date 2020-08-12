Охота на «зайцев»: в электричках разворачивают активную борьбу с безбилетниками

Северо-Западная пригородная пассажирская компания сообщила о том, что взяла курс на усиленную борьбу с пассажирами, не желающими оплачивать проезд в пригородных электропоездах. Активная охота на безбилетников займет целый месяц, с 7 авгуса по 7 сентября.

Обещают проверять наличие билетов у всех без исключения пассажиров. В рейдах против зайцев проверяющих будут сопровождать сотрудники транспортной полиции.

В компании напоминают, что пассажиры имеют возможность приобрести билет на электропоезд несколькими способами: в кассах, терминалах самообслуживания и специальных мобильных приложениях.