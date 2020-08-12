Согласно последним исследованиям рынка труда, сокращение ждет около 0,4% от работающих граждан, что составляет 217 тысяч специалистов. Под удар попадают люди, задействованные в сфере услуг и торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспортной отрасли. Пресс-служба Министерства уточняет, что в их число входят и те, кто попадет под технические сокращения, например, при переименовании отдела или департамента.

По словам исследователей Минтруда, наименьшие потери несет логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность и металлургия. В этих сферах не ожидается волны сокращений.