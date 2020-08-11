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«Не проходите мимо»: неравнодушные петербуржцы спасли мужчину без ступней

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© Фото: Евгения Чистякова, фото с личной страницы

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10 августа возле Городской больницы № 14 прохожая обнаружила пенсионера с ампутированными ногами. Она сообщила об этом в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», подписчики предприняли меры.

Вечером минувшего дня возле медицинского учреждения в Кировском районе был найден неходящий старик. Прохожая остановилась, чтобы помочь мужчине. Он рассказал, что его недавно выписали из больницы, где прооперировали гангрены нижних конечностей. По словам представительницы больницы на Нарвской, описываемого мужчину персонал не видел, однако правда ли он был их пациентом, пока выясняется — ожидается установление личности.

Сама девушка не могла оказать помощь пенсионеру и доставить его на Суворовский, где, с его слов, проживали его знакомые, а потому обратилась за помощью к пользователям социальных сетей. Поскольку мужчина не имел определенного места жительства, добровольцы связались с Министерством Здравоохранения Российской Федерации, Центром социальной защиты населения, Центром учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства и Фондом «Ночлежка», однако никто из них не мог оказать оперативную помощь. Несколько человек узнали мужчину по фото и уточнили, что встречали его на улицах. Характеристку старик получил положительную: «не алкаш, книги пишет, читает никого не трогает». 

Представители СМИ, освещавшие новость, также не спешили с поддержкой. Пожилой человек с перебинтованными ступнями продолжал лежать под деревом, укутанный в полиэтилен, пока вечером 11 августа к нему не прибыл волонтер Мальтийской Службы Помощи. Сейчас мужчину забрали, за его судьбой продолжают следить местные жители. 

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