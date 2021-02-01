Витражи "Чернышевской", выпавшие из-за давления воздуха, восстановят

Витражи станции метро "Чернышевская" полностью восстановят к началу весны. Об этом сообщается на сайте подземки.

Отмечается, что много времени нужно, чтобы заказать и доставить стеклопакеты нестандартного размера.

Остекление вестибюля станции было повреждено утром 31 января, когда станция была закрыта. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Замглавы Петербургского метрополитена Дмитрий Бурин сообщил, что предварительная причина происшествия - избыточное давление воздуха в наземном вестибюле.

Из-за происшествия с "Чернышевской" работники подземки проверили надежность креплений витражей и на других пятидесяти станциях петербургского метро. Опасности для пассажиров и прохожих обнаружено не было. Piter.tv публиковал видео случившегося.