Петербургская погода опять бьет рекорды

В Татьянин день, 25 января, Петербург повторил исторический температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Рекорд был зафиксирован в 11 часов утра, когда температура воздуха поднялась до +4 градусов. Такое же тепло стояло в этот день в 2002 году.

Как писал Санкт-Петербург.ру, наш город оказался во власти циклона, поэтому после короткого морозного периода началась оттепель. Синоптики обещали, что она продлится примерно до среды, а потом температура опять опустится ниже нуля.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, аномально высокая температура воздуха на два месяца опередит климатическое развитие событий, а последняя неделя января будет аномально теплой на всей европейской части России.