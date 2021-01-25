Для дачи кинематографистов в Репино решено найти инвесторов

Режиссер Алексей Герман-младший обеспокоен состоянием и дальнейшей судьбой дачи кинематографистов в Репино. На своей странице в Facebook он отметил, что здание давно можно было бы спасти с помощью инвесторов и заселить отдыхающими.

Герман считает, что Дом творчества пытаются подвести под банкротство. Режиссер пояснил, что в случае процедуры банкротства стоимость земли будет очень невысокой, а на само здание новые покупатели вряд ли обратят внимание.

Режиссер выразил недовольство действиями руководителей петербургского Союза кинематографистов. Он напомнил, что средства на спасение дачи прибывали даже из Москвы, однако строение продолжает приходить в упадок.