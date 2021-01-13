Смольный потребовал у благотворительной организации "Петербургские родители" вернуть часть субсидий

Комитет по социальной политике Петербурга требует от «Петербургских родителей» вернуть субсидию на больничных нянь. Как сообщили в благотворительной организации, Смольный выделил на «Службу мобильного сопровождения» порядка 2 млн руб. - они были освоены полностью.

Вернуть пришлось 623 тыс. руб.

Как пояснили в организации, проблемы начались по части обязательств по софинансированию, свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Средства перераспределялись на намного более нужные во время первой волны посты в "красных зонах", СИЗ и тестына коронавирус.

«Петербургские родители» предложили Смольному заключить допсоглашение с поправкой на форс-мажор. Комитет прислал отказ.

В дальнейшем благотворительная организация планирует подать обращение в ЗакС с требованием изменить закон, чтобы можно было в будущем учитывать форс-мажоры. Также в "Петербургских родителях" сочли требования комитета неприличными и абсурдными, хотя требуемую сумму изыскали и вернули городу.