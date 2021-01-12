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Некоторые пенсионеры Петербурга получат выплаты в 30 тыс. рублей

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© Фото: Балтфото

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Индексация пенсий составила 6,3%.

В 2021 году пенсии некоторых россиян превысят 30 тыс. руб. Это произойдет благодаря индексации на 6,3%, пояснили в Пенсионном фонде РФ.

Уровень индексации в текущем году превысил показатель прогнозной инфляции по итогам 2020 года. Поэтому пенсия большинства получателей увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. руб.

Если же человек в 2018 году получал 25 тыс. руб., то в 2021 году он получит 30,3 тыс. руб.

Повышенные пенсии в целом получат около 30 млн человек. Также повышенные пенсии полагаются тем, кто выйдет на пенсию в этом году.

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