Власти назвали новый прожиточный минимум для россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новом прожиточном минимуме на 2021 год. С 1 января он составляет 11 653 руб.



Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет немножко выше и составит 12 702 руб., для пенсионеров – 10 022 руб., а для детей – 11 303 руб.

Теперь ПМ установлен на весь год, а не как раньше - на квартал.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с новогод года для россиян также увеличили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 5,5% - до 12 792 рублей.