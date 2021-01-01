Петербуржцам ввезли почти 100 тыс. тонн лимонов

В Петербург и Ленобласть за год ввезли больше 98 тысяч тонн лимонов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Самым крупным поставщиком стала Аргентина и ЮАР. Также цитрусовые везли из Марокко, Бразилии и ряда африканских государств.

Все фрукты прошли фитосанитарный контроль.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в начале пандемии лимоны стали очень популярным продуктом, что спровоцировало рост цен на них, а также на корень имбиря.