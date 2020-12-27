Петербургский депутат грубо обругал журналиста

Депутат петербургского Заксобрания Игорь Высоцкий во время беседы с журналистом обругал его, пригрозил расстрелять из карабина и назвал дурачком.

Как пишет портал MR7, депутат-единоросс раздавал населению продуктовые наборы, закупленные, по данным СМИ, за счет бюджета. Во время раздачи продуктовых наборов к тому же собралась очередь. О ней и спросил журналист издания. Высоцкий на упоминание об этом отреагировал негативно. Он заявил, что продукты были куплены на деньги спонсоров, а не за счёт города. «Ты что, дурачок?» — сказал народный избранник журналисту, добавив, что подаст на него в суд и хорошо бы его "из карабина"...

На просьбу редакции 78.ru прокомментировать инцидент Высоцкий отказался, заявив, что он не в "желтой прессе".