Контрольно-счетная палата нашла нарушения в организации школьного питания в Петербурге

Петербургская Контрольно-счетная палата нашла нарушения в работе Управления социального питания. Ведомство опубликовало отчет о работе по контролю за питанием в 2018-2020 годах.

В документе говорится, что управление, вопреки регламенту, систематически не сообщало в надзорные ведомства о нарушениях в организации питания различными соцучреждениями, избавляя нарушителей от ответственности.

За 2018 год КСП нашла потерю средств бюджета Петербурга (25 млн руб.) на ремонте дома на Петроградке - стоимость была завышена дважды, ряд работ так и не были проведены.

Нарушения были найдены и при организации и проведении госзакупок.

Результаты проверки направлены в МВД и губернатору.