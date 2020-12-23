Госдума сделала молодыми 35-летних россиян

Госдума приняла законопроект, согласно которому молодежью будут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Изменения позволят молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки, указано в пояснительной записке.

Как пишет "РГ", изменения коснутся, в частности молодых семей, так как при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие из местного бюджета. Также почувствуют влияние участники программы "Молодая семья", в рамках которой государство вносит часть стоимости квартиры, которую не нужно возвращать.

В Госдуме отметили, что продолжительность жизни россиян возросла, пенсионный возраст тоже, поэтому нововведение отражает демографические изменения.

Член комитета Наталья Кувшинова рассказала, что новый закон позволит участвовать около 13 млн россиян в молодежных программах, проектах, грантах разных уровней.

Сейчас к молодежи принято относить россиян в возрасте от 14 до 30 лет.