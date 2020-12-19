На Манежной площади заработала Рождественская ярмарка

На Манежной площади в субботу открылась 15-я Рождественская ярмарка. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», работают только торговые павильоны и еда навынос.

Всего на ярмарке более сотни торговых мест, из них 35 выделено под общепит. Ставить уличные столики и домики-патио не разрешили из-за сложной эпидемиологической ситуации в нашем городе.

Впрочем, как отмечает корреспондент телеканала, непохоже, что люди не довольны. Многие отмечают, что меры введены для безопасности и сохранения здоровья петербуржцев.



Рождественская ярмарка оформлена в стиле сказки Гофмана «Щелкунчик». Она проработает до 10 января. Посетить ярмарку можно с 10 до 21.

Как писал Санкт-Петербург.ру, традиционный каток, карусель, мастерклассы для детей и концерты отменили, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции.