Волонтеры на машинах помогают врачам попасть к заболевшим петербуржцам

Автоволонтеры помогли врачам попасть к более чем 3,7 тыс. больных петербуржцев с ноября. Как отметили в Смольном, добровольцы участвуют в проекте «Подвези врача».

Волонтеры на личном транспорте подвозят врачей на вызовы по адресам. В программе участвуют почти 140 добровольцев.

Принять участие в акции могут петербуржцы 18-50 лет без хронических заболеваний. Записаться можно по номеру: 8 (921) 905-09-94, или через группу "ВКонтакте".

Работать нужно будет примерно 4-5 часов в день в определенном районе.

Как писал Санкт-Петербург.ру, заболеваемость в нашем городе уже вторую неделю держится примерно на одном уровне - около 3700 новых заболевших коронавирусом в день.