Студенты покидают Петербург на новогодние праздники

Иногородние студенты уезжают из Санкт-Петербурга перед новогодними праздниками. Как сообщает "Деловой Петербург", в вузах назвали число уже покинувших наш город учащихся.

Так, в Политехе более 4 тыс. студентов намерены провести праздники дома - это почти половина всех проживающих в общежитии этого университета. В Военмехе уехали 40% студентов.

В СПбГПМУ отправились в родные города более 800 человек, пока остались в общежитии более 700 студентов.

Отмечается, что студентов не принуждают уезжать, поездка - личное дело каждого.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе студенты находятся на удаленном обучении. Из-за высокой заболеваемости коронавирусом в северной столице студенты будут учиться дистанционно до начала февраля.