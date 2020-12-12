Снегоплавильные пункты Петербурга работают круглосуточно

Снегоплавильные пункты северной столицы работают круглосуточно. Они принимали снег и минувшей ночью, после обильного снегопада, рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.



Грузовики возили снег в пункты на Рыбинской, Октябрьской набережной, на Мебельной, на Кушелевской дороге, на набережной Обводного канала.

Губернатор Александр Беглов заверил, что Петербург готов к любым снегопадам, готовы к открытию дополнительные снегоплавильные пункты. Всего их в северной столице 18: семь работают на прием снега, а остальные - непосредственно на плавку. Пункты могут переработать около 10 тыс. кубометров снега.

Если ночью снег убирали 1,3 тыс. человек, то в субботу расчищать Петербург будут шесть тысяч дворников.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в пятницу вечером из-за непогоды на дорогах северной столицы образовались девятибалльные пробки. Снегопады ожидаются местами и на выходных.