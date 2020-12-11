В Петербурге ожидается ледяной дождь

В Санкт-Петербурге в пятницу будет около нуля, ожидаются осадки. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус.

С юга на город на Неве движется теплый атмосферный фронт. Ожидается снег, мокрый снег, а вечером возможен гололед и ледяной дождь.



Температура будет держаться у нуля, однако местами возможны заморозки или оттепели.



Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Век назад в этот день в Петербурге было холоднее. Ночью температура воздуха опустилась до -9,5 градусов, днем - до -1,6 градуса.