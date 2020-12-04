В Петербурге скончалась одна из старейших жительниц

Одна из старейших жительниц Петербурга Клавдия Селюженок скончалась в возрасте 108 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Невского района.

Смерть наступила дома 2 декабря. Пока нет данных, от чего скончалась ветеран ВОВ. Как передает "Mash на Мойке", у скончавшейся блокадницы диагностировали коронавирус.

Отмечается, что пенсионерке предлагали госпитализацию, однако она отказалась.

Селюженок была награждена медалью "За оборону Ленинграда". Большую часть жизни она проработала на заводе "Арсенал".