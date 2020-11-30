Биологический отец может забрать младенца, все родные которого умерли от коронавируса

После того, как в Петербурге скончалась от коронавируса целая семья, включая маму новорожденного, в органы опеки поступило два заявления от возможных родственников. Как пишут «Невские новости», у малыша есть биологический отец, который подал одно из заявлений.

Второе подала тетя мальчика, чтобы у вероятного отца было больше времени на установление отцовства. Если ДНК не совпадут, малыша отправят в дом ребенка.

В аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Анны Митяниной сообщили, что пока малыш находится в отделении реанимации детской горбольницы и пробудет там около трех недель.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", мать мальчика умерла в Боткинской больнице 9 ноября. Примерно в это же время от COVID-19 скончались дедушка и бабушка ребенка.