Погоду в последний день осени определит циклон Ундина

В Санкт-Петербурге в начале рабочей недели будет сыро и облачно. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в понедельник будет определять североатлантический циклон Ундина. Атмосферный фронт принесет плотные облака с небольшим дождем.

При этом петербуржцев ожидает плюсовая температура - около +3 градсов. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с.

Ночью температура опускалась ниже нуля, так что жителям Петербурга и Ленобласти стоит быть особо внимательными на дорогах - возможна гололедица.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", Новый год, по данным синоптиков, скорее всего, будет бесснежным и неморозным.