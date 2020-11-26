ЗакС наградил чиновника, которого уволили за взяточничество

Законодательное собрание Петербурга вручило почетные знаки «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году» бывшему председателю комитета по благоустройству Виктору Шабнову. Чиновник был уволен в 2018 году за коррупцию, сообщил в Facebook Борис Вишневский, который голосовал против такого решения собрания депутатов.

Шабнов был в должности с 2015 по 2018 год - до своего увольнения. Также он возглавлял комитет в 2010-11 годы.

В отставку его отправили с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Отметим, что награды за вклад в развитие нашего города получили и другие лица - например, Борис Грызлов, Михаил Соболев и Роман Плугин.