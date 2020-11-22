Побережье Суздальских озер благоустроят за два года

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда осмотрел процесс благоустройства общественного пространства у Суздальских озер. Как отметили в Смольном, завершить работы планируется до 2022 года.

В 2020 году благоустроили один из пляжей на берегу Верхнего Суздальского озера за 85 млн руб. На площади 19 тыс. кв. м установили современные лежаки, скамейки и гамаки, поставили новые кабинки для переодевания, проложили дорожки, установили парковки для велосипедов.

Планируется соединить дорожками все три Суздальских озера.

Губернатор пообщался со спортсменами, занимавшимися на берегу. Он попросил граждан надеть маски, так как в городе сложная эпидемиологическая ситуация.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", за последние сутки в городе прибавилось 2668 новых заболевших.