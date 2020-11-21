В воскресенье петербуржцев запорошит метелью

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает горожан о метели, мокром снеге и ветре с порывами до 20 м/с в воскресенье, 22 ноября.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня ночью температура воздуха не опустится ниже нуля, а завтра днем поднимется до +3…+5 градусов. Возможна гололедица.

Спасатели порекомендовали петербуржцам и жителям Ленобласти в связи с непогодой убрать вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, поставить машины в гараж или припарковать вдали от деревьев.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в городе работают снегоуборщики - несколько тысяч человек и почти три сотни машин убирают дороги и дворы. В пятницу в городе также бушевала снежная буря.