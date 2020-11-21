Власти Петербурга поручили главам районов убрать снег за выходные

Жилищный комитет Санкт-Петербурга поручил администрациям районов города своевременно убрать снег с улиц города и во дворах за выходные. Как сообщили в комитете, сегодня, 21 ноября, город от снега убирают 6 832 дворника и 291 единица уборочной техники.

Сотрудники Жилкома проверяют выполненные работы.

В комитете считают, что управляющие компании прекрасно подготовлены к снегопадам.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", проследить за работой дорожной техники можно на странице комитета по благоустройству на сайте администрации.

А накануне в нашем городе прошла снежная буря, добавив работы коммунальщикам. Сегодня же синоптики обещали дождь.