Концепцию ДК им. Кирова собираются обновить.

В Петербурге началась реконструкция комплекса Дворец культуры имени Кирова на Васильевском острове. Как сообщили в компании «Агора. Гастроурбанистика», разработку концепции планируется завершить в феврале 2021 года.

Исторический облик здания будет сохранен.

Площадь объекта - около 25 тыс. кв. м - включает в себя четыре зрительных зала, пять залов для занятий хореографией, более трех десятков помещений для творческих кружков, библиотека и спортивный комплекс.

Отмечается, что близ дворца в 2023 году откроют станцию метро «Горный институт», что поспособствует развитию проекта.

Открывать здание будут по частям. Кроме того, пишет "ДП", в нем продолжают работать несколько детских кружков.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на прошлой неделе Василеостровский районный суд оштрафовал ООО "ДК им. Кирова" на 250 тыс. руб. за нарушенные требования об охране объектов культурного наследия.