"Питеравто" не вполне справился с перевозкой жителей Новокузнецка

Автоперевозчик «Питеравто» вошел в число победителей электронных аукционов на право осуществлять маршруты городского транспорта в Новокузнецке.

В этом городе с сегодняшнего дня реформировали систему общественного транспорта. Изменилось буквально все: и способы оплаты за проезд, и маршруты, и их номера, и графики движения.

Во время подготовки к реформе власти решили найти ответственных перевозчиков. Победили в аукционах «Питеравто», ИП Потанин, ИП Тибейкин и ООО «ГК «Профи».

Между тем, первый день прошел с накладками. В частности, рассказал министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан, "Питеравто" не смог вывести все запланированные автобусы на линии. Из-за этого на остановках города весь день наблюдались скопления людей.

Видео с толпой на остановке опубликовало сообщество «Инцидент Новокузнецк».



По данным «Питеравто», компания вложила полмиллиарда рублей в закупку автобусов «Лотос» для Новокузнецка, однако из-за эпидемии коронавируса курганский автозавод не успел поставить всю партию техники.